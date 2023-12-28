Названы причины эпидемии кори в Казахстане

— Корь — это высококонтагиозное заболевание, любое инфекционное заболевание характеризуется своей цикличностью, для кори цикличность это примерно 5−7 лет. Последняя вспышка заболеваемости у нас отмечалась в 2019 году, также проводилась массовая иммунизация населения. Сейчас у нас 60% заболевших — это дети до 5 лет, поэтому именно эта возрастная категория нуждается в проведении дополнительной массовой иммунизации, — сказала Айжан Есмагамбетова в кулуарах Сената.
Напомним, сегодня сообщалось о двух летальных исходах от кори в Казахстане.
В целом на сегодня в стране развернуто более 3,5 тысяч коек для больных корью. На стационарном лечении находятся 2375 детей. Занятость коек составляет 60%. Резерв коек — 1093. Высокая занятость коек отмечается в Жамбылской области — 92%, в Алматы — 88%, в Туркестанской области — 81%, в Шымкенте — 79%.
Плановой иммунизацией охвачены более 600 детей, что составляет 84% от подлежащих детей в возрасте от одного года до 6 лет, что соответствует рекомендации Всемирной организации здравоохранения. До конца года подлежат вакцинации более 100 тысяч детей. Экстренной вакцинацией в очагах кори охвачены более 15 тысяч человек, наверстывающей вакцинацией охвачены 63 тысячи человек.