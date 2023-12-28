Названы причины эпидемии кори в Казахстане

— Корь — это высококонтагиозное заболевание, любое инфекционное заболевание характеризуется своей цикличностью, для кори цикличность это примерно 5−7 лет. Последняя вспышка заболеваемости у нас отмечалась в 2019 году, также проводилась массовая иммунизация населения. Сейчас у нас 60% заболевших — это дети до 5 лет, поэтому именно эта возрастная категория нуждается в проведении дополнительной массовой иммунизации, — сказала Айжан Есмагамбетова в кулуарах Сената.