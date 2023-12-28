Жителю Большого Улуя красноярские врачи подарили новое лицо

— Сразу после операции, еще до того, как у меня спали отеки и сняли швы, я смотрел на себя и видел — я замечательно выгляжу! Это меня так воодушевляло, вы не представляете! Сколько у меня теперь появилось в жизни планов! И не просто планов — целей, и сейчас я на сто процентов могу уверенно сказать, что всего этого достигну и добьюсь!