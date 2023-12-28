Жителю Большого Улуя красноярские врачи подарили новое лицо

Благодаря красноярским врачам 29-летний житель Большого Улуя Алексей Бодрунов получил новые лицо и возможности.
У Алексея с рождения кости лица развивались неправильно: нижняя челюсть росла намного быстрее положенного, а верхняя — медленнее, даже зубы практически не смыкались. В результате жевать было очень неудобно, говорил он невнятно, выглядел необычно. В детском и подростковом возрасте его это не очень-то смущало: друзья принимали таким, как он есть, в компании был заводилой. Хотя, конечно, без злых шуток сверстников не обходилось, но он быстро забывал такие случаи, легко прощал.
Однако с возрастом и сложности со здоровьем появились, и внешний вид мешал планам и перестал устраивать Алексея. Он решил накопить денег и сделать операцию.
Когда набралась необходимая сумма, записался на платный прием в поликлинику краевой клинической больницы. Стоматолог-хирург, осмотрев, направил мужчину к завотделением челюстно-лицевой хирургии Андрею Симонову.
Выписка из анамнеза:
…чрезмерный рост и увеличение в размерах нижней челюсти, значительное отставание верхней челюсти в развитии. Ранее лечения не проводилось. В течении 10 лет отсутствие эффективного жевания. Обратился в ККБ впервые в январе 2023 года.
Заведующий отделением рассказал, что заболевание Алексея Бодрунова входит в перечень медицинской помощи по полису ОМС, и операция будет бесплатной. Кроме того, опытный хирург сразу объяснил, с какими рисками могут столкнуться врачи и пациент.
— Как мне говорил доктор, у меня довольно тонкие кости в районе скул, поэтому во время операции важно не повредить нервы и сделать все визуально красиво, — рассказал Алексей.
В марте Алексею была проведена реконструктивная остеотомия верхней челюсти с металлосинтезом. Затем была выполнена реконструктивная остеотомия подбородочного отдела нижней челюсти с металлосинтезом. В июне выполнена двусторонняя реконструктивная остеотомия нижней челюсти, — рассказал о деталях операций Андрей Симонов.
Как признался Алексей, теперь ему нравится его лицо, он перестал рефлекторно прятать его от окружающих. А еще сейчас у него появились новые мечты, планы и цели. Человеком он был всегда целеустремленным, поэтому уверен, что все задуманное воплотит:
— Сразу после операции, еще до того, как у меня спали отеки и сняли швы, я смотрел на себя и видел — я замечательно выгляжу! Это меня так воодушевляло, вы не представляете! Сколько у меня теперь появилось в жизни планов! И не просто планов — целей, и сейчас я на сто процентов могу уверенно сказать, что всего этого достигну и добьюсь!