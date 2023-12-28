Общественный транспорт Перми 1 января начнет движение после полуночи

На линию выйдут три трамвайных маршрута с 01:00 — № 4 и № 7, с 00:23 — № 12. В последний ночной рейс маршрут № 4 отправится из Висима в 03:45, от Перми-2 — в 03:41; № 7 от ВРЗ — в 03:51, от Перми-2 — в 03:47; № 12 от школы № 107 — 03:00, от Разгуляя — в 03:39.