Общественный транспорт Перми 1 января начнет движение после полуночи

Городской департамент транспорта познакомил с графиком работы автобусов и трамваев в новогоднюю ночь, 1 января 2024 года. В период с 00:23 до 03:51 ведомство организует по пять отправлений с конечных остановок маршрутов.
На линию выйдут три трамвайных маршрута с 01:00 — № 4 и № 7, с 00:23 — № 12. В последний ночной рейс маршрут № 4 отправится из Висима в 03:45, от Перми-2 — в 03:41; № 7 от ВРЗ — в 03:51, от Перми-2 — в 03:47; № 12 от школы № 107 — 03:00, от Разгуляя — в 03:39.
Автобусы на основных направлениях Перми начнут курсировать от конечных остановок с 01:00, кроме № 51 — в 01:02 от Перми-1, № 6 — 01:05 из микрорайона Железнодорожный.
В последний ночной рейс 1 января маршрут № 1 из микрорайона Садовый и от Перми-2 отправится в 03:00.
График движения от конечных точек остальных автобусных маршрутов:
— № 6 в 03:07 из микрорайона Железнодорожный, 03:00 — от Перми-2;
— № 10 в 03:00 из микрорайона Нагорный и Октябрьской площади;
— № 14 в 03:00 из микрорайонов Заостровка и Юбилейный;
— № 20 в 03:00 из микрорайона Новый Крым и от Центрального рынка;
— № 32 в 03:00 из микрорайона Васильевка и от Центрального рынка;
— № 50 в 03:00 от улиц Гусарова и Куфонина;
— № 51 в 03:00 из микрорайона Владимриский, 03:05 — от Перми-1;
— № 53 в 03:00 из 10-го микрорайона и от Центрального рынка;
— № 67 в 03:00 из микрорайонов Заостровка и Садовый;
— № 68 в 03:00 из микрорайона Садовый, 03:05 — от Перми-2;
— № 77 в 03:00 от ул. Памирской, 03:05 — от ул. Мильчакова.
Общественный транспорт Перми 31 января 2023 года будет работать до 23:00, в новогодние праздники — по расписанию выходных дней.
Автобусы и трамваи 1 января будут работать в сокращенном режиме, со 2 по 8 января — по расписанию выходного дня.