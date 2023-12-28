В Казани утвердили проект канатной дороги «Аэромост»

Между первой и второй расположится восемь опор канатной дороги, а между Станциями «2» и «3» — семь опор. Станцию «1» построят в непосредственной близости к Центральному парку культуру и отдыха имени Горького — между ТРЦ «Корстон» и спортивной базой «Ак Барс». Ее трасса пройдет через общественное пространство и развязку по ул. Вишневского к Станции «2», которую возведут на левом берегу Казанки, в непосредственной близости к экстрим-парку «Урам» на ул. Подлужная.