В Казани утвердили проект канатной дороги «Аэромост»

Исполком столицы Татарстана утвердил проект планировки и межевания территории «Казанская городская канатная дорога “Аэромост”. Объект расположится на территории Вахитовского и Ново-Савиновского районов города.
Площадь территории проектирования — 24,5 га, а эксплуатационная длина канатной дороги составит 2 854,86 метра. Построить планируется три станции. Расстояние от станции «1» до станции «2» оценивается в 1161,07 метра, от Станции «2» до Станции «3» — 1 693,79 метра.
Между первой и второй расположится восемь опор канатной дороги, а между Станциями «2» и «3» — семь опор. Станцию «1» построят в непосредственной близости к Центральному парку культуру и отдыха имени Горького — между ТРЦ «Корстон» и спортивной базой «Ак Барс». Ее трасса пройдет через общественное пространство и развязку по ул. Вишневского к Станции «2», которую возведут на левом берегу Казанки, в непосредственной близости к экстрим-парку «Урам» на ул. Подлужная.
Для обслуживания станции «1» необходимых 100 машино-мест, каждое десятое из которых должно быть предназначено для маломобильных граждан. Их предлагается разместить в близлежащем паркинге «Корстон-Казань», в 15 м от проектируемой территории.
Станция «2» будет пересадочной. После нее трасса канатной дороги, меняя направление, пройдет через акваторию Казанки к Станции «3», которая разместится на правом берегу реки в непосредственной близости к стадиону «Ак Барс Арена» на ул. Чистопольская.
Ожидается, что общее время в пути составит 10 минут 12 секунд. Скорость движения запланирована в 6 метров в секунду. Интервал движения между подвесами, которых будет 82, составит 14,92 секунды.