В Крыму нарядили экстравагантную елку: новогоднее деревце украсило пещеру Тавриду

Новая визитная карточка Крыма была открыта пять лет тому назад при строительстве автотрассы Таврида. Вход в большую пещеру, в которой затем обнаружили множество костей древних животных, нашли в Белогорском районе, всего в 15 км от Симферополя. Крым обожает удивлять. В Феодосии, например, елочку устанавливают на дне Черного моря. Дайверу водят вокруг новогоднего символа хороводы, но песен не поют, акваланги мешают.