В Крыму нарядили экстравагантную елку: новогоднее деревце украсило пещеру Тавриду

Крымскую пещеру Тавриду подготовили к новогодним праздникам.
К своду подземелья подвесили нарядно украшенную елочку.
— Мы совместно с палатой художественных промыслов и ремесел Крыма провели конкурс на лучшую новогоднюю игрушку. Как и обещали, теперь игрушки украшают самую необычную елку полуострова! — такой пост появился в паблике «Tavrida cave/Пещера Таврида».
Новая визитная карточка Крыма была открыта пять лет тому назад при строительстве автотрассы Таврида. Вход в большую пещеру, в которой затем обнаружили множество костей древних животных, нашли в Белогорском районе, всего в 15 км от Симферополя. Крым обожает удивлять. В Феодосии, например, елочку устанавливают на дне Черного моря. Дайверу водят вокруг новогоднего символа хороводы, но песен не поют, акваланги мешают.