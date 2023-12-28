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В Крыму нарядили экстравагантную елку: новогоднее деревце украсило пещеру Тавриду

В Крыму вверх тормашками установили елку в пещере Таврида.
Источник: Tavrida cave/Пещера Таврида/VK

Крымскую пещеру Тавриду подготовили к новогодним праздникам.

К своду подземелья подвесили нарядно украшенную елочку.

— Мы совместно с палатой художественных промыслов и ремесел Крыма провели конкурс на лучшую новогоднюю игрушку. Как и обещали, теперь игрушки украшают самую необычную елку полуострова! — такой пост появился в паблике «Tavrida cave/Пещера Таврида».

Новая визитная карточка Крыма была открыта пять лет тому назад при строительстве автотрассы Таврида. Вход в большую пещеру, в которой затем обнаружили множество костей древних животных, нашли в Белогорском районе, всего в 15 км от Симферополя. Крым обожает удивлять. В Феодосии, например, елочку устанавливают на дне Черного моря. Дайверу водят вокруг новогоднего символа хороводы, но песен не поют, акваланги мешают.