В Анжеро-Судженске 8-летний мальчик насмерть скатился с горки под машину

Накануне в Анжеро-Судженске произошла трагедия: 8-летний мальчик скатился с несанкционированной горки на надувном тюбинге под машину. Ребёнок умер на месте, несмотря на то, что ему пытались помочь.
Следователи возбудили уголовное дело в отношении 59-летнего местного жителя, который по неосторожности наехал на грузовике на мальчика. Трагедия произошла во дворе многоквартирного дома. Со следствием фигурант сотрудничает, он дал признательные показания.
«Скорость движения при спуске на “ватрушке” довольно быстро развивается, человека может закрутить, выбросить в сторону. Особенно это опасно, если в такую ситуацию попадает ребёнок. Сориентироваться в пространстве при развитии скорости непросто даже взрослому. Нельзя кататься на тюбинге вдвоем с ребёнком: невозможно контролировать ситуацию, когда одной рукой приходится держать ребёнка, а другой — тюбинг», — Правоохранители напоминают, что родителям обязательно нужно смотреть за тем, где катаются их дети.