В Анжеро-Судженске 8-летний мальчик насмерть скатился с горки под машину

«Скорость движения при спуске на “ватрушке” довольно быстро развивается, человека может закрутить, выбросить в сторону. Особенно это опасно, если в такую ситуацию попадает ребёнок. Сориентироваться в пространстве при развитии скорости непросто даже взрослому. Нельзя кататься на тюбинге вдвоем с ребёнком: невозможно контролировать ситуацию, когда одной рукой приходится держать ребёнка, а другой — тюбинг», — Правоохранители напоминают, что родителям обязательно нужно смотреть за тем, где катаются их дети.