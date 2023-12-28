Новогоднюю площадь Ленина в Воронеже открыли для посетителей 28 декабря

Так, парковку ограничат с 18:00 30 декабря до 3:00 1 января на Плехановской (от улицы Пушкинской до улицы Дзержинского), на площади Ленина, улице Кардашова, Театральном проезде, проспекте Революции (от Карла Маркса до площади Ленина) и на улице Платонова (от Кирова до Станкевича).