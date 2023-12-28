Новогоднюю площадь Ленина в Воронеже открыли для посетителей 28 декабря

Уже сегодня, 28 декабря, все желающие смогут посетить площадь Ленина. Откроется она в 10 утра. Об этом рассказали в горадминистрации.
Монтаж элементов новогоднего оформления специалисты уже полностью завершили. А вечером площадь засияет тысячами лампочек.
ЧТО ПОСМОТРЕТЬ?
Напомним, в этом году воронежцев и гостей города удивят новой темой оформления под названием «Воронеж — Родина Нового года». На постаменте елки установили персонажи народных сказок, а ее верхушку замыкает традиционная звезда.
Гости могут сфотографироваться в фотозоне с Дедом Морозом и Снегурочкой. Их установили напротив библиотеки имени Никитина. Двухметровые фигуры главных новогодних героев расписали вручную воронежские художники.
Пространство площади выполнено в форме «звездного неба». Посмотрев вверх, посетители окажутся под раскинувшимся шатром из 10 тысяч горящих лампочек. Для развлечений здесь установлены 15 конструкций, в том числе качели-лодочки и горка для катаний.
Сегодня пройти на площадь можно будет со стороны правительства через импровизированные Кикины палаты.
В Новогоднюю ночь, 31 декабря, откроют сразу четыре входа, в том числе дополнительные — со стороны Театра оперы и балета и Никитинской библиотеки. Площадь будет принимать посетителей до 2:00 1 января.
ЧТО БУДЕТ 31 ДЕКАБРЯ?
В 17.00 состоится официальное открытие главной елки города. На него приедет Дед Мороз Черноземья на тройке орловских рысаков и сказочные герои парка «Нелжа.ру»: Снеговик и Баба-Яга.
На светодиодном экране начнут транслировать мультфильмы и отечественные новогодние киноленты. А в 23.45 можно будет посмотреть обращение Президента России Владимира Путина.
ПЕРЕКРЫТИЕ УЛИЦ.
Ранее власти рассказали, что в новогоднюю ночь перекроют часть центральных улиц для проезда и парковки машин.
Так, парковку ограничат с 18:00 30 декабря до 3:00 1 января на Плехановской (от улицы Пушкинской до улицы Дзержинского), на площади Ленина, улице Кардашова, Театральном проезде, проспекте Революции (от Карла Маркса до площади Ленина) и на улице Платонова (от Кирова до Станкевича).
В этом году досмотровые мероприятия будут проводиться частной охранной организацией уже с первого дня работы главной новогодней площадки.
РАБОТА ТРАНСПОРТА.
Маршрутки будут развозить гостей с елки до 2 часов ночи 1 января. С 23:00 курсировать будут по два автобуса № 5, 6, 8, 9КА, 9КС, 14, 21, 26, 32, 49, 52, 63, 77, 80, 90. А на маршрутах № 20, 37 — по одной машине.
Посетителям главной елки города стоит помнить, что автобусы будут ходить по обновленной схеме.
ПОАККУРАТНЕЕ С АЛКОГОЛЕМ НА ПЛОЩАДИ.
31 декабря на площади Ленина будут за порядком смотреть 70 работников ЧОП, пожарный расчет и машины скорой медицинской помощи.
На прилегающей территории ограничат торговлю алкогольными напитками, а также напитками в стеклянной и жестяной таре до 21 января. Нельзя использовать газовые баллоны, открытый огонь, запрещены аттракционы с животными и с использованием пневматического и метательного оружия.
Ну и региональный оперштаб напомнил о запрете запускать пиротехнические изделия, а также выносную торговлю.
Кроме того, на Рождество, 7 января с 14.00 до 15.00 на площади Ленина пройдет развлекательная программа.