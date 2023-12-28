Уличные парковки в Екатеринбурге станут бесплатными на новогодние праздники

«В праздники мы ожидаем множество гостей из других городов и регионов», — говорится в сообщении.



В связи с этим мэр Екатеринбурга принял решение сделать бесплатными все уличные парковки с 31 декабря по 8 января. Также он отметил, что в городе сейчас насчитывается более чем 2300 платных мест для стоянки личного транспорта.