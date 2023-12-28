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Парад сказочных героев и веселые старты: главная площадь Хабаровска станет центром развлечений в новогодние праздники

Жителей Хабаровска приглашают на новогодние праздники на площадь имени Ленина.
Источник: Комсомольская правда

Впереди длинные праздничные выходные, а это значит, что можно выбрать себе развлечения хоть на каждый день. Краевая столица подготовилась к праздникам основательно: для горожан разработана масса разных мероприятий на Новый год 2024 в Хабаровске. Дети, любители творчества и спорта — каждый найдет развлечение по душе. Рекомендуем начать с площади имени Ленина.

МЕРОПРИЯТИЯ НА НОВЫЙ ГОД 2024 В ХАБАРОВСКЕ: ПРОГРАММА НА ПЛОЩАДИ ИМЕНИ ЛЕНИНА

Главная площадь города все праздничные выходные будет наполнена различными активностями. Хотите — участвуйте в эстафетах и веселых стартах, пришли с детьми — для них выступят «Смешарики» и другие сказочные герои, прогуливались по центру города — сфотографируйтесь и поучаствуйте в игровых программах.

Праздничная программа на площади имени Ленина в Хабаровске стартует с 28 декабря. Почти каждый день вплоть до 10 января 2024 года здесь будут проводиться активности. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по делам молодежи региона.

КАКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЙДУТ НА НОВЫЙ ГОД 2024 В ХАБАРОВСКЕ НА ПЛОЩАДИ ИМЕНИ ЛЕНИНА

28 ДЕКАБРЯ

18:00—19:00 — игровая программа «Новогоднее Лукоморье».

29 ДЕКАБРЯ

«Ночь на катке»;

18:00—19:00 — национальные семейные старты.

30 ДЕКАБРЯ

12:00—14:00 — парад сказочных героев.

31 ДЕКАБРЯ

16:00—18:00 — парад сказочных героев.

1 ЯНВАРЯ

12:00—14:00 — парад сказочных героев.

2 ЯНВАРЯ

Обучение катанию на коньках и технике владения клюшкой;

12:00—14:00 — парад сказочных героев;

15:00—17:00 — креативные фотозоны и игровые программы;

15:00—17:00 — игровая программа от Тоши и Ероши.

3 ЯНВАРЯ

12:00—14:00 — проведение спортивных эстафет;

12:00—14:00 — парад сказочных героев;

12:00—14:00 — игровая программа от «Смешариков»;

15:00—17:00 — игровая программа от Тоши и Ероши.

4 ЯНВАРЯ

12:00—14:00 — парад сказочных героев;

13:00—14:00 — проведение эстафет:

— «Фигурная езда на санках/ледянках»;

— «Пингвинья ходьба»;

— «Передай подарок»;

— «Фигуры телом»;

— «По льдинкам»;

— «Попади в цель»;

— мини-хоккей.

15:00—17:00 — игровая программа от Тоши и Ероши.

5 ЯНВАРЯ

12:00—14:00 — парад сказочных героев;

12:00—14:00 — игровая программа от «Смешариков»;

13:00—14:00 — эстафеты:

— «Наездники»;

— «Боулинг»;

— «Попади в цель»;

— «Спиной вперед»;

— обвод фишек футбольным мячом;

— «Связанные ноги»;

— космический футбол.

15:00—17:00 — игровая программа от Тоши и Ероши.

6 ЯНВАРЯ

13:00—14:00 — веселые старты;

14:00—15:00 — физкультурное мероприятие «Рождественские забавы»;

15:00—17:00 — игровая программа от Тоши и Ероши.

7 ЯНВАРЯ

12:00—14:00 — игровая программа от «Смешариков»;

14:00—15:00 — «Волейбол на снегу»;

15:00—17:00 — игровая программа от Тоши и Ероши.

8 ЯНВАРЯ

14:00—15:00 — эстафеты:

— «Зимние забавы»;

— «Перетягивание каната»;

— «Метание снежков в цель»;

— «Пройти со снежком на голове»;

— «Надеть рукавички»;

— «Колпак Деда Мороза».

15:00—17:00 — игровая программа от Тоши и Ероши.

9 ЯНВАРЯ

15:00—17:00 — игровая программа от Тоши и Ероши.

10 ЯНВАРЯ

15:00—17:00 — игровая программа от Тоши и Ероши.