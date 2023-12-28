Парад сказочных героев и веселые старты: главная площадь Хабаровска станет центром развлечений в новогодние праздники

Впереди длинные праздничные выходные, а это значит, что можно выбрать себе развлечения хоть на каждый день. Краевая столица подготовилась к праздникам основательно: для горожан разработана масса разных мероприятий на Новый год 2024 в Хабаровске. Дети, любители творчества и спорта — каждый найдет развлечение по душе. Рекомендуем начать с площади имени Ленина.
МЕРОПРИЯТИЯ НА НОВЫЙ ГОД 2024 В ХАБАРОВСКЕ: ПРОГРАММА НА ПЛОЩАДИ ИМЕНИ ЛЕНИНА
Главная площадь города все праздничные выходные будет наполнена различными активностями. Хотите — участвуйте в эстафетах и веселых стартах, пришли с детьми — для них выступят «Смешарики» и другие сказочные герои, прогуливались по центру города — сфотографируйтесь и поучаствуйте в игровых программах.
Праздничная программа на площади имени Ленина в Хабаровске стартует с 28 декабря. Почти каждый день вплоть до 10 января 2024 года здесь будут проводиться активности. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по делам молодежи региона.
КАКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЙДУТ НА НОВЫЙ ГОД 2024 В ХАБАРОВСКЕ НА ПЛОЩАДИ ИМЕНИ ЛЕНИНА
28 ДЕКАБРЯ
29 ДЕКАБРЯ
«Ночь на катке»;
30 ДЕКАБРЯ
31 ДЕКАБРЯ
1 ЯНВАРЯ
2 ЯНВАРЯ
Обучение катанию на коньках и технике владения клюшкой;
3 ЯНВАРЯ
4 ЯНВАРЯ
— «Фигурная езда на санках/ледянках»;
— «Пингвинья ходьба»;
— «Передай подарок»;
— «Фигуры телом»;
— «По льдинкам»;
— «Попади в цель»;
— мини-хоккей.
5 ЯНВАРЯ
— «Наездники»;
— «Боулинг»;
— «Попади в цель»;
— «Спиной вперед»;
— обвод фишек футбольным мячом;
— «Связанные ноги»;
— космический футбол.
6 ЯНВАРЯ
7 ЯНВАРЯ
8 ЯНВАРЯ
— «Зимние забавы»;
— «Перетягивание каната»;
— «Метание снежков в цель»;
— «Пройти со снежком на голове»;
— «Надеть рукавички»;
— «Колпак Деда Мороза».
9 ЯНВАРЯ
10 ЯНВАРЯ