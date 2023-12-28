Парад сказочных героев и веселые старты: главная площадь Хабаровска станет центром развлечений в новогодние праздники

Впереди длинные праздничные выходные, а это значит, что можно выбрать себе развлечения хоть на каждый день. Краевая столица подготовилась к праздникам основательно: для горожан разработана масса разных мероприятий на Новый год 2024 в Хабаровске. Дети, любители творчества и спорта — каждый найдет развлечение по душе. Рекомендуем начать с площади имени Ленина.