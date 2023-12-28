К 2026 году в Крыму построят новую дорогу

К 1 декабря 2026 года в Крыму построят новую дорогу Льговское — Грушевка — Судак и три объезда. Об этом говорится в распоряжении Главы РК Сергея Аксенова, пишет КИА.
Стоимость работ составит около 7,8 млн рублей.
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К 1 декабря 2026 года в Крыму построят новую дорогу Льговское — Грушевка — Судак и три объезда. Об этом говорится в распоряжении Главы РК Сергея Аксенова, пишет КИА.
Стоимость работ составит около 7,8 млн рублей.