Погода в Калининграде в последние выходные года: подробный прогноз

В Калининграде во второй половине недели температурный максимум составит +7 градусов, осадки ожидаются каждый день. Об этом сообщают «Метеовести» и Гидрометцентр России.
В четверг днём — +2−3, пасмурно, дождь (вероятность — 90%), ветер юго-западный 5−6 м/с. В ночь на пятницу — +5−7.
В пятницу днём — +2−3, пасмурно и дождливо (вероятность — 91%), ветер юго-западный 6−9 м/с. В ночь на субботу — +4−6.
В субботу днём — +1, облачно, дождь (вероятность — 87%), ветер юго-западный 5−7 м/с. В ночь на воскресенье — +3−4.
В воскресенье днём — +3, облачно, временами дождь (вероятность — 83%), ветер южный 3−4 м/с. В ночь на понедельник — +3−4.