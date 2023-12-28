Стало известно, насколько вырастут платежи за ЖКХ в Приморье в 2024 году

В будущем году впервые за полтора года будет проведена индексация платежа граждан за коммунальные услуги. Об этом стало известно ещё осенью, но теперь постановлениями Агентства по тарифам Приморского края определены конкретные параметры индексации.
Уже с первого дня наступающего года увеличится на 53 копейки за квадратный метр взнос за капитальный ремонт. Новая цена составит 10,10 рублей за каждый кв м квартиры собственника.
Позже, с 1 июля 2024 года, в Приморье подорожает:
электроэнергия (услугу оказывает «Дальневосточная энергетическая компания») — стоимость 1 кВт-ч составит 4,07 рубля для городского населения и 3,56 рубля для сельского (сейчас 3,75 ₽ и 3,28 ₽ соответственно);
отопление (Владивосток, Артем, Партизанск «Дальневосточная генерирующая компания») — стоимость 1 Гкал составит 2962,36 рубля (с НДС) (сейчас тариф составляет 2848,42 рубля (с НДС);
горячая вода (Владивосток «Дальневосточная генерирующая компания») — стоимость 1 куб. м. увеличится до 235,42 рубля (с НДС) (сейчас 203,6 рубля);
холодная вода до 44,34 рубля (сейчас 37,04 рубля) и водоотведение до 29,63.
Напомним, что раньше коммунальные тарифы в Российской Федерации индексировались раз в год в июле, но в 2022 году была проведена еще одна, внеплановая, индексация с 1 декабря. В уходящем 2023 году индексация не проводилась.