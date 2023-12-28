Нижегородец Кирилл Хмельницкий проиграл в финале «Адского шефа»

Напомним, Кирилл Хмельницкий снимался во многих кулинарных программах и попал в Книгу рекордов Гиннесса России, как создатель самой большой пиццы в области. В прошлом году Кирилл участвовал в шоу «Молодые ножи», которые также вёл Константин Ивлев. Как и в этом году, нижегородец прошёл в финал, но победить не смог.