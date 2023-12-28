Нижегородец Кирилл Хмельницкий проиграл в финале «Адского шефа»

Кирилл Хмельницкий из Нижнего Новгорода проиграл в финале «Адского шефа» (16+). Последний выпуск 2 сезона вышел 27 декабря.
На последнем этапе нижегородец соревновался с Татьяной Константиновой из Алушты. Соперники приготовили авторские сеты из двух видов горячего, закусок и десерта.
Кирилл назвал сет в честь своего города — «Карман России». На суд Константину Ивлеву и его су-шефам он представил сома горячего копчения с печеным яблоком, пельмени с уткой, лосося с черной икрой, лося с вешенками и городецкий пряник с ягодным сорбетом.
Татьяна тоже подготовила блюда кухни из родных мест. Она предложила жюри устрицы, рыбу и персики. Черноморская кухня принесла девушке победу в шоу: именно ее кубок загорелся в конце программы. Татьяна получила 1 млн рублей и звание лучшего повара страны.
Напомним, Кирилл Хмельницкий снимался во многих кулинарных программах и попал в Книгу рекордов Гиннесса России, как создатель самой большой пиццы в области. В прошлом году Кирилл участвовал в шоу «Молодые ножи», которые также вёл Константин Ивлев. Как и в этом году, нижегородец прошёл в финал, но победить не смог.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что создатель самой большой пиццы из Нижнего Новгорода рассказал, как попал в финал шоу «Адский шеф».