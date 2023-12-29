Красноярец выбросил одежду в унитаз и засорил канализацию

Всего с начала года слесари «КрасКом» устранили на уличных сетях водоотведения 14 187 засоров твёрдым бытовым мусором.
В преддверии новогодних каникул коммунальщики напоминают красноярцам, что унитаз — это не мусорное ведро.
"Чтобы не омрачить праздник себе и соседям, пожалуйста, не смывайте в канализацию запрещенные предметы: остатки салатов и другой еды с новогоднего стола, средства личной гигиены, полотенца и прочие текстильные изделия домашнего обихода.
Неправильная эксплуатация внутридомовых систем водоотведения неизбежно ведет к засорам уличных сетей и выходу стоков на дворовую территорию или проезжую часть«, — наставляют горожан в “КрасКом”.
Проблема несоблюдения правил эксплуатации санузла есть во всех городах России с централизованной системой водоотведения. Вот, например, видеообращение, коммунальщиков из Санкт-Петербурга о том, что выбрасывать новогодние салаты в унитаз это не по-пацански.