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Красноярец выбросил одежду в унитаз и засорил канализацию

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Один из жителей дома на ул. Астраханская, 14 в Красноярске смыл в унитазе футболку и шорты. Такой улов достали коммунальщики из засорившихся труб городской канализации.
Источник: КрасКом

Всего с начала года слесари «КрасКом» устранили на уличных сетях водоотведения 14 187 засоров твёрдым бытовым мусором.

В преддверии новогодних каникул коммунальщики напоминают красноярцам, что унитаз — это не мусорное ведро.

"Чтобы не омрачить праздник себе и соседям, пожалуйста, не смывайте в канализацию запрещенные предметы: остатки салатов и другой еды с новогоднего стола, средства личной гигиены, полотенца и прочие текстильные изделия домашнего обихода.

Неправильная эксплуатация внутридомовых систем водоотведения неизбежно ведет к засорам уличных сетей и выходу стоков на дворовую территорию или проезжую часть«, — наставляют горожан в “КрасКом”.

Проблема несоблюдения правил эксплуатации санузла есть во всех городах России с централизованной системой водоотведения. Вот, например, видеообращение, коммунальщиков из Санкт-Петербурга о том, что выбрасывать новогодние салаты в унитаз это не по-пацански.

ЖКХ