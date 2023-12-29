Красноярец выбросил одежду в унитаз и засорил канализацию

Проблема несоблюдения правил эксплуатации санузла есть во всех городах России с централизованной системой водоотведения. Вот, например, видеообращение, коммунальщиков из Санкт-Петербурга о том, что выбрасывать новогодние салаты в унитаз это не по-пацански.