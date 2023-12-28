Жителя Ростовской области наградили за спасение троих детей из горящего дома

Как сообщает ведомство, 21 февраля в хуторе Ленин Валерий Харитонов в одиночку спас троих детей из горящего дома. Зайти в дом со двора было невозможно, огонь охватил крышу, дверь и крыльцо. Однако очевидец нашел во дворе лестницу, вскарабкался по ней, разбил окно и по очереди вытащил детей на улицу. Отмечается, что ему пришлось двигаться вслепую и искать жильцов дома на ощупь, потому что из-за едкого дыма в доме ничего не было видно.



Кристина Федичкина.