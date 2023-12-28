Как сообщает ведомство, 21 февраля в хуторе Ленин Валерий Харитонов в одиночку спас троих детей из горящего дома. Зайти в дом со двора было невозможно, огонь охватил крышу, дверь и крыльцо. Однако очевидец нашел во дворе лестницу, вскарабкался по ней, разбил окно и по очереди вытащил детей на улицу. Отмечается, что ему пришлось двигаться вслепую и искать жильцов дома на ощупь, потому что из-за едкого дыма в доме ничего не было видно.
Кристина Федичкина.
Жителя Ростовской области наградили за спасение троих детей из горящего дома
Представитель МЧС России вручил жителю Ростовской области Валерию Харитонову медаль «За спасение на пожаре», сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Как сообщает ведомство, 21 февраля в хуторе Ленин Валерий Харитонов в одиночку спас троих детей из горящего дома. Зайти в дом со двора было невозможно, огонь охватил крышу, дверь и крыльцо. Однако очевидец нашел во дворе лестницу, вскарабкался по ней, разбил окно и по очереди вытащил детей на улицу. Отмечается, что ему пришлось двигаться вслепую и искать жильцов дома на ощупь, потому что из-за едкого дыма в доме ничего не было видно.