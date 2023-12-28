«Красу России» из Новокузнецка не будут отмечать областными наградами

Как выяснили журналисты «АиФ в Кузбассе», победительницу конкурса «Краса России» из Новокузнецка, Екатерину Романову, в области ничем отдельно не наградят. После победы мы взяли интервью у девушки и рассказали, что на неё обрушилась волна хейта.
«По сведениям департамента кадров и государственной службы Администрации Правительства Кузбасса, наградные материалы по представлению к награждению победительницы всероссийского конкурса “Краса России” Романовой Екатерины и членов её семьи в отдел наград департамента не поступали», — написали сотрудники правительства в ответ на запрос «АиФ в Кузбассе».
В 2013 году Эльмиру Абдразакову из Междуреченска, победительницу конкурса «Мисс Россия», наградил Аман Тулеев. За высокие достижения, принёсшие славу Кузбассу, ей вручили ключи от однокомнатной квартиры в Междуреченске, а также холодильник и телевизор. А маме Эльмиры дали медаль «Материнская доблесть».