«Красу России» из Новокузнецка не будут отмечать областными наградами

Как выяснили журналисты «АиФ в Кузбассе», победительницу конкурса «Краса России» из Новокузнецка, Екатерину Романову, в области ничем отдельно не наградят. После победы мы взяли интервью у девушки и рассказали, что на неё обрушилась волна хейта.