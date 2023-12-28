Дыхание Арктики накроет Казань в новогоднюю ночь

— Погода сейчас будет иметь неустойчивый характер, который определяется североатлантическим циклоном и атмосферными фронтами. Происходят постоянные колебания температуры и давления. Сегодня (28 декабря — прим. ред.) погода у нас градуса 4 мороза и завтра будет тоже самое. Дневные температуры порядка 5 градусов мороза, ночные — 8 градусов по Цельсию. В субботу и воскресенье опять будет потепление. Погода 31 декабря в целом будет неплохая — слабый мороз, небольшой снег. А в ночь на 1 января снова резкое понижение температуры так как циклон отойдет на восток, а в его тыловую часть придет арктический воздух, — объяснил Переведенцев.