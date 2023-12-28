Следователи проверят, из-за чего у беременной новокузнечанки умер плод

В комментариях в аккаунте приёмной председателя «ВКонтакте» обратилась жительница Новокузнецка, которая написала о своём несогласии с ходом установления обстоятельств оказания ей медицинской помощи. В 2020 году женщина, находясь на восьмом месяце беременности, обращалась в поликлинику с жалобами на простуду, но ей не назначили лечение и отказались госпитализировать. Через несколько дней её самочувствие ухудшилось, и в роддоме в ходе кесарева сечения врачи достали мёртвый плод.