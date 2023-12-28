Железнодорожный путь в Крым может стать быстрее

«У нас действительно такие планы есть, но пока идет СВО, мы этим активно не занимаемся. Мы занимаемся оценкой дорог, приведением в порядок, набором персонала, расчетом будущих потоков. Мы это в планах имеем, но сказать, что прямо сейчас там активно строим — пока я так сказать не могу», — добавил Хуснуллин.