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Железнодорожный путь в Крым может стать быстрее

Планируется строительство железной дороги в Крым из Ростовской области. Об этом сказал журналистам вице-премьер Марат Хуснуллин.

«Мы очень хотим интегрировать железную дорогу Новороссии в нашу существующую железнодорожную сеть», — сказал он.

Это была бы возможность приехать в Крым быстрее, такая линия сократила бы время в пути.

«У нас действительно такие планы есть, но пока идет СВО, мы этим активно не занимаемся. Мы занимаемся оценкой дорог, приведением в порядок, набором персонала, расчетом будущих потоков. Мы это в планах имеем, но сказать, что прямо сейчас там активно строим — пока я так сказать не могу», — добавил Хуснуллин.

строительство