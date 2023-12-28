Редкостная обманщица прячется у залива. Вы думаете, что она небесно-голубая, а она — коричневая

Удивительная птица осталась зимовать в Петербурге. Это голубой зимородок, его на берегу Финского залива встретил биолог Павел Глазков, автор канала «Каждой твари по паре». В нашем регионе зимородков очень мало, они занесены в Красную книгу города. В последние годы они нередко остаются у нас зимовать, а живут у воды, так как питаются рыбой.
«Окраска этой птицы больше подошла бы обитателю тропического леса, однако зимородок — житель наших северных широт. Размером он чуть больше воробья, с крупной головой и большим клювом», — рассказывает Павел Глазков.
Самое удивительное, что перья, которые переливаются синим, в реальности имеют коричневый окрас. Синего пигмента в оперении птиц не существует, и небесно-голубой цвет зимородка — это результат особого преломления света.