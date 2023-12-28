Порывы ветра перевернули новогодние инсталляции на Набережной Волгограда

Ветер с порывами до 23 метров в секунду хозяйничает в Волгоградской области. Шторм даже не пощадил новогодние украшения на набережной Волгограда. Конструкции в виде декоративных подарков, камина и стула перевернулись под мощными порывами. Они были установлены и украшены мишурой и огоньками незадолго до Нового года.
По сообщениям Гидрометцентра, наблюдаются в Волгоградской области и осадки — дождь, снег с дождем. Сохраняется опасность обламывания веток деревьев, нарушения целостности рекламных конструкций.
В дальнейшем порывы ветра будут не так сильны. В предновогодье сохранится плюсовая температура. Коммунальщики уже поставили на место перевернувшиеся на Набережной инсталляции. В мэрии сообщили, что фигуры не пострадали и будут работать в обычном режиме.