Порывы ветра перевернули новогодние инсталляции на Набережной Волгограда

Ветер с порывами до 23 метров в секунду хозяйничает в Волгоградской области. Шторм даже не пощадил новогодние украшения на набережной Волгограда. Конструкции в виде декоративных подарков, камина и стула перевернулись под мощными порывами. Они были установлены и украшены мишурой и огоньками незадолго до Нового года.