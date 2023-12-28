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Воронежцам сообщили три телефона для поиска лекарств

По ним можно звонить в будни в рабочие часы.
Источник: Комсомольская правда

Воронежцам в последнее время порой трудно найти те или иные необходимые лекарства. Чтобы быстрее узнать, где можно их купить, можно позвонить по трем телефонам. Их имена назвали в региональном министерстве здравоохранения.

Позвонить можно по следующим номерам:

8−800−201−36−30 — казенное предприятие «Воронежфармация»;

276−10−90 — секретарь «Воронежфармации»;

212−64−39 — областная «горячая» линия по льготному лекарственному обеспечению.

Увы, в новогодние праздники этой услугой воспользоваться будет нельзя. Телефоны доступны только по будням в рабочие часы.

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