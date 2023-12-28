Назвали 100 лучших товаров Самарской области

Министерство промышленности и торговли Самарской области, подводя итоги года, наградило лучших производителей региона.
— Конкурс очень значим, и мы рады, что многие предприятия участвуют из года в год. Каждое из них вложило колоссальные усилия в производство качественного товара. Судя по продукции, которую мы оценивали, наши самарские предприятия готовы конкурировать с ведущими российскими производителями и достойно заместили продукцию западных компаний, которые ушли с рынка, — сказал Олег Волков, врио замминистра промышленности и торговли Самарской области.
По его мнению, санкции против России сработали на активизацию многих производителей, позволив им занять освободившиеся ниши на рынке. Результаты конкурса — прямое тому доказательство. В номинации «Продукция производственно-технического назначения» награды вручены семи предприятиям. Новокуйбышевский завод масел и присадок выставил на конкурс шесть видов продукции. По результатам предприятие награждено дипломом лауреата, почетной грамотой министерства промышленности и торговли Самарской области, а также благодарственным письмом. Завод был отмечен и еще в одной номинации — «Промышленные товары для населения». Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод отправил на конкурс три вида продукции. Нефтепереработчики получили дипломы. Их продукции был присвоен статус «Новинка года». Предприятие награждено почетной грамотой министерства промышленности и торговли Самарской области и благодарственным письмом от ФБУ «Самарский ЦСМ».
Сотрудник компании Денис Гальченко, начальник производственного управления, из рук врио заместителя министра получил почетный знак «Отличник качества». Еще один финалист — Сызранский нефтеперерабатывающий завод. Он выставил на конкурс три вида продукции. Им вручили дипломы, почетные грамоты и благодарственные письма от министерства промышленности и торговли Самарской области. Представитель предприятия Алла Гуляева рассказала, что завод уже не в первый раз участвует в конкурсе:
— Попасть в сотню лучших — это очень престижно и многое значит для каждого из более чем трех тысяч сотрудников, которые задействованы в производстве продукции. Для всех них этот день станет праздником, — поделилась Алла Гуляева. — За свою продукции мы совершенно спокойны, ведь проверка качества идет на всех этапах — от сырья до выпуска конечной продукции.
Среди других финалистов — Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод, АвтоГаз Транс, Средневолжский научно-исследовательский институт по нефтепереработке. В номинации «Услуги производственно-технического назначения» были отмечены Средневолжский научно-исследовательский институт по нефтепереработке и Самарский научно-исследовательский и проектный институт нефтедобычи. В номинации «Продовольственные товары» награды получили такие предприятия, как ПО «Тольяттимолоко», ООО «СладПром», ООО «ТД-Холдинг», ООО «Мир воды» и ООО «Мясокомбинат “Лада”. В номинации “Услуги для населения” награду получил Самарский государственный аграрный университет. Успешные производители Самарской области продолжат свое развитие. Они не просто увеличат собственную прибыль, но и смогут больше инвестировать в производство, создание новых рабочих мест, что укрепит инвестиционную привлекательность и экономику области. Это значит, что больше средств будет направляться в социальную сферу и, как результат, улучшится качество жизни каждого жителя региона.