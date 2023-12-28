Назвали 100 лучших товаров Самарской области

Среди других финалистов — Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод, АвтоГаз Транс, Средневолжский научно-исследовательский институт по нефтепереработке. В номинации «Услуги производственно-технического назначения» были отмечены Средневолжский научно-исследовательский институт по нефтепереработке и Самарский научно-исследовательский и проектный институт нефтедобычи. В номинации «Продовольственные товары» награды получили такие предприятия, как ПО «Тольяттимолоко», ООО «СладПром», ООО «ТД-Холдинг», ООО «Мир воды» и ООО «Мясокомбинат “Лада”. В номинации “Услуги для населения” награду получил Самарский государственный аграрный университет. Успешные производители Самарской области продолжат свое развитие. Они не просто увеличат собственную прибыль, но и смогут больше инвестировать в производство, создание новых рабочих мест, что укрепит инвестиционную привлекательность и экономику области. Это значит, что больше средств будет направляться в социальную сферу и, как результат, улучшится качество жизни каждого жителя региона.