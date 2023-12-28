В Петербурге ёлку установили под водой

Каких только ёлок ни встретишь сейчас в Петербурге, компанию им составляют деды-морозы, щелкунчики, снеговики — «Фонтанка» показывала, как украшен город. Главная новогодняя ель красуется на Дворцовой площади, 20 декабря на ней зажгли огни.