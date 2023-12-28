Судебные приставы: почти половина пермяков имеет статус должника

В ведомстве напоминают, что судебные приставы имеют право накладывать арест на банковские счета неплательщиков, недвижимость, автомобили, а также выносить постановления о временном запрете на выезд за пределы страны. Применение принудительных мер в рамках исполнительных производств имущественного характера можно избежать только в случае полной и своевременной оплаты задолженности.