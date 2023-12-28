В Омске открыли главную городскую елку

В этом году ее устроили в Омской крепости, что в центре города.
Праздничное событие началось в Омской крепости и продлится до 20:00. Здесь омичей ждут горки, ледяные скульптуры, фотолокации, а также празднично украшенная городская площадь.
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В этом году ее устроили в Омской крепости, что в центре города.
Праздничное событие началось в Омской крепости и продлится до 20:00. Здесь омичей ждут горки, ледяные скульптуры, фотолокации, а также празднично украшенная городская площадь.