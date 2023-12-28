В начале 2024 года в Татарстане похолодает до −30 градусов

В Татарстане в начале 2024 года ожидается похолодание — температуры воздуха могут опуститься до −30 градусов. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.
В пятницу, 29 декабря, в Татарстане установится умеренно морозная погода, пройдет небольшой снег. Ночью прогнозируется от −7 до −12°С. Днем ожидается 4—9 градусов мороза и слабая метель в отдельных районах.
В выходные, 30 и 31 декабря, в Татарстане прогнозируется снег, в том числе мокрый. В южных районах республики возможен дождь. На дорогах сохранится гололедица, местами сильная.
В субботу, 30 декабря, в некоторых районах Татарстана возможен туман. Ночью температуры опустятся до −6..-11 градусов. Днем ожидается от −2 до −7°С, в южных районах — от 0 до +1°С.
Ночью в воскресенье, 31 декабря, в Татарстане прогнозируется от −2 до −7 градусов, на севере республики — до −12°С. Днем ожидается метель и от +1 до −4°С, на крайнем севере — до −7 градусов.
По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, ночью 1 января ожидается от −14 до −19 градусов и снег, в отдельных районах с метелью. Днем существенных осадков не ожидается, температуры воздуха составят от −11 до −16°С.
Во вторник, 2 января, сохранится морозная погода — ночью ожидается от −20 до −25 градусов, при прояснениях — до −30°С. Днем в западных районах Татарстана возможен небольшой снег. Прогнозируется от −15 до −20°С.
Напомним, профессор КФУ Юрий Переведенцев рассказал, что в Казани в новогоднюю ночь ожидается резкое понижение температуры воздуха. Он спрогнозировал до −10 градусов. Днем 1 января похолодает заметнее.