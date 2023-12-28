29 декабря на набережной Перми откроется «Приемная Деда Мороза»

«Приемную Деда мороза» можно будет посетить ежедневно до 8 января с 14.00 до 20.00 часов. Гостей будут встречать Дед Мороз и Снегурочка. Дети смогут прочесть стихи главному зимнему волшебнику или исполнить песни, загадать свои желания и сфотографироваться. Также для маленьких посетителей запланированы интерактивная программа и различные мастер-классы. Вход бесплатный.