В Волгограде горячим питанием в школах обеспечат всех детей участников СВО

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, ранее постановление предусматривало бесплатное питание для учеников пятых-одиннадцатых классов, родители которых принимают участие в СВО или погибли. При этом в городских школах учатся более 70 детей, отцы или мачехи которых находятся или погибли в зоне СВО.