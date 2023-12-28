В Волгограде горячим питанием в школах обеспечат всех детей участников СВО

В Волгограде всех детей участников специальной военной операции в школах будут кормить бесплатно. По инициативе прокуратуры города были внесены изменения в правовой акт, который регламентирует порядок обеспечения горячим питанием учеников.
Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, ранее постановление предусматривало бесплатное питание для учеников пятых-одиннадцатых классов, родители которых принимают участие в СВО или погибли. При этом в городских школах учатся более 70 детей, отцы или мачехи которых находятся или погибли в зоне СВО.
— Обеспечение бесплатным горячим питанием такой категории обучающихся является одной из мер социальной поддержки семей со стороны государства и не должно ставиться в зависимость от наличия кровного родства с ребенком, — отметили в прокуратуре.
Депутаты Волгоградской городской думы разделили мнение надзорного ведомства, были внесены изменения в правовой акт. С 1 января 2024 года бесплатным горячим питанием в школах Волгограда обеспечат и детей, чьи мачехи или отчимы находятся или погибли в специальной военной операции.