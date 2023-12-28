В Волгограде в новогодние праздники отменят ряд электричек

Электрички с 1 по 5 января и 8 января будут ходить по расписанию выходного дня. Кроме того, некоторые рейсы в праздники будут отменены. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе Приволжской железной дороги.
Волгоградцев просят заранее ознакомиться с графиком движения электричек при планировании поездок на праздниках. В регионе будут отменены рейсы пригородных поездов:
Волгоград-1 — Кривомузгинский и обратно с 1 по 4 января, а также 8 января;
Волгоград-1 — Ложки и обратно 5 января;
Волгоград-1 — Петров Вал 4, 5, 7 января (электричка выйдет на маршрут 8 января);
Петров Вал — Волгоград-1 5, 6, 7 января (электричка выйдет на маршрут 8 января);
Волгоград-1 — Суровикино и обратно с 1 по 7 января;
Арчеда — Алексиково 31 декабря и 5 января;
Алексиково — Урюпино 1 и 6 января;
Урюпино — Алексиково 1 и 6 января;
Алексиково — Арчеда 1 и 6 января.