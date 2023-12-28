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В Волгограде в новогодние праздники отменят ряд электричек

В новогодние праздники волгоградские электрички будут ходить по расписанию выходного дня.
Источник: Комсомольская правда

Электрички с 1 по 5 января и 8 января будут ходить по расписанию выходного дня. Кроме того, некоторые рейсы в праздники будут отменены. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе Приволжской железной дороги.

Волгоградцев просят заранее ознакомиться с графиком движения электричек при планировании поездок на праздниках. В регионе будут отменены рейсы пригородных поездов:

Волгоград-1 — Кривомузгинский и обратно с 1 по 4 января, а также 8 января;

Волгоград-1 — Ложки и обратно 5 января;

Волгоград-1 — Петров Вал 4, 5, 7 января (электричка выйдет на маршрут 8 января);

Петров Вал — Волгоград-1 5, 6, 7 января (электричка выйдет на маршрут 8 января);

Волгоград-1 — Суровикино и обратно с 1 по 7 января;

Арчеда — Алексиково 31 декабря и 5 января;

Алексиково — Урюпино 1 и 6 января;

Урюпино — Алексиково 1 и 6 января;

Алексиково — Арчеда 1 и 6 января.