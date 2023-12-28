Милонов отреагировал на инцидент с песней Сердючки в магазине Петербурга

Виталий Милонов отреагировал на инцидент с песней Верки Сердючки. Композиция с названием «Ще не вмерла Украина» звучала в магазине хозтоваров. Напомним, участник СВО, военный врач, вернулся домой с зоны боевых действий и услышал песню в первом попавшемся магазине. Он пожаловался депутату Госдумы Андрею Медведеву. В итоге в деле начала разбираться полиция.
Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал инцидент для «Вечернего Санкт-Петербурга».
— Когда носителем лозунга является переодетый в женщину мужик, это говорит само за себя. Я считаю, что не столько из-за строчки, сколько из-за позиции певца Данилко использовать его музыку в общественных местах — неэтично и некорректно, — сказал Милонов.
По мнению депутата, до торговых мест нужно донести эту информацию, чтобы они не использовали такие песни в общественных местах.