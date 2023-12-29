Минобр Приморья опроверг запрет школьницам носить брюки

Распространившееся в соцсетях заявление, что в школах Приморья девочкам запретили носить брюки даже в морозы, опровергли в краевом министерстве образования, сообщила «Комсомольская правда — Владивосток».
Пользователи соцсетей бурно обсуждали якобы запрет в Приморском крае носить брюки девочкам. Говорилось даже, что нарушительниц отчитывали перед всем классом. Минобр Приморья заявил, что не вводил подобных мер. Медики не одобрили подобную меру, так как это угрожает здоровью девочек в морозы.
Кроме того, РБК сообщил, что информацию о запрете брюк в школах опровергли ещё в четырёх регионах. Это Алтай, Якутия, Пензенская и Ростовская области. На уровне властей запрета нет, однако каждая школа устанавливает правила самостоятельно.