Минобр Приморья опроверг запрет школьницам носить брюки

Кроме того, РБК сообщил, что информацию о запрете брюк в школах опровергли ещё в четырёх регионах. Это Алтай, Якутия, Пензенская и Ростовская области. На уровне властей запрета нет, однако каждая школа устанавливает правила самостоятельно.