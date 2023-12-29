Новогодние выходные в Воронеже: уличные спектакли, бесплатный показ в Камерном, квартирники

Воронежский театр кукол продолжает «елки» для взрослых — «вечерники». А точнее — квартирники. В театре обещают скучным взрослым вернуть веру в чудо и зарядить самым настоящим новогодним настроением. Чтобы мы не думали только о тратах, подготовке, генеральной уборке. Как ранее сообщал сайт VRN.KP.RU, взрослых ждет лимонад, мандарины и конфеты, елка и мишура и кукольный музыкальный спектакль с известными песнями, которые поют на Новый год.