Новогодние выходные в Воронеже: уличные спектакли, бесплатный показ в Камерном, квартирники

БЕСПЛАТНАЯ «ЗИМА» В КАМЕРНОМ.
В юбилейный, тридцатый, сезон в Камерном театре запустили новую версию бесплатного проекта «Видеоантология. Мировой театр» — будут показывать записи архивных спектаклей Камерного. 29 декабря в 16.00 воронежцы увидят видеозапись самого новогоднего спектакля Камерного «Зима» (2003 год) по пьесе Евгения Гришковца. В постановке Михаила Бычкова играли Елена Лукиных, Андрей Новиков, Камиль Тукаев и Андрей Мирошников. Показ пройдет в театральном клубе. Перед сеансом с небольшим вступительным словом об истории спектакля выступит Камиль Тукаев. Вход по предварительной записи. 16+
БЕСПЛАТНЫЙ УЛИЧНЫЙ СПЕКТАКЛЬ «СНЕЖКИНЫ».
Два бесплатных представления «Снежкины» подарит воронежцам ВАУ-театр. Это атмосферный новогодний спектакль — история об обычной семье и их простых желаниях. Мама Снежкина, Коля Снежкин и Мила Снежкина уже готовятся к Новому году и все их семейные вопросы разрешаются благодаря новогодним чудесам. Яркое оформление спектакля погружает зрителя в мир елочных игрушек, артисты обещают воронежцам душевный праздник.
Показы пройдут 29 декабря в 15.00 в парке «Дельфин» и 30 декабря в 17.30 в парке возле ТРК «Арена». 6+
ЗИМНЯЯ «КАШТАНКА» В «ПРОГРЕССЕ».
В арт-центре «Прогресс» режиссер Михаил Бычков поставил зимнее путешествие по снежному городу, в котором потерялась и заново нашла свое счастье молодая рыжая собака, очень похожая мордой на лисицу. Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, рассказ Чехова «Каштанка» воплощен в камерном белом зале в цирковой манере с применением приемов игрового театра, кукол, теней. 29 и 30 декабря в 13.00 и 15.30, 7+
КВАРТИРНИКИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ В КУКОЛЬНОМ.
Воронежский театр кукол продолжает «елки» для взрослых — «вечерники». А точнее — квартирники. В театре обещают скучным взрослым вернуть веру в чудо и зарядить самым настоящим новогодним настроением. Чтобы мы не думали только о тратах, подготовке, генеральной уборке. Как ранее сообщал сайт VRN.KP.RU, взрослых ждет лимонад, мандарины и конфеты, елка и мишура и кукольный музыкальный спектакль с известными песнями, которые поют на Новый год.
ГЛАВНАЯ ЕЛКА ВОРОНЕЖА.
На площади Ленина уже можно погулять в новых декорациях зимнего праздника: здесь главная елка города стоит в окружении светового шатра из 10 тысяч лампочек, расписные Дед Мороз и Снегурочка ждут на фотосессию, детвора может покататься на карусели и качелях и съехать с горки.
31 декабря в 17.00 официально «зажгут» елку. На площадь Ленина на тройке орловских рысаков приедет Дед Мороз Черноземья, Снеговик и Баба-Яга. На светодиодном экране будут показывать мультфильмы и отечественные новогодние киноленты. В 23.45 начнется трансляция обращения Президента России Владимира Путина. Площадь будет открыта до 2.00 ночи. В центре Воронежа продлят работу маршруток в новогоднюю ночь.