Что произошло в Иркутске в ночь на 29 декабря 2023 года: последние новости

В Иркутске продолжается активная уборка и разметание снега на всех городских участках. За последние сутки удалось эффективно вывезти 1570 тонн снега с различных улиц, включая Розы Люксембург, Сергеева, Челнокова и другие. Муниципальное предприятие «Иркутскавтодор» отчиталось о расходе более 150 тонн песчано-гравийных материалов. Эти усилия направлены на обеспечение безопасности и комфорта горожан в зимний период.