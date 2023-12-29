Что произошло в Иркутске в ночь на 29 декабря 2023 года: последние новости

В Иркутске продолжается активная уборка и разметание снега на всех городских участках. За последние сутки удалось эффективно вывезти 1570 тонн снега с различных улиц, включая Розы Люксембург, Сергеева, Челнокова и другие. Муниципальное предприятие «Иркутскавтодор» отчиталось о расходе более 150 тонн песчано-гравийных материалов. Эти усилия направлены на обеспечение безопасности и комфорта горожан в зимний период.
В Иркутске внедрены новые комплексы видеофиксации правонарушений, установленные на опасных участках дорог. Камеры начали работать с 28 декабря. Особое внимание уделяется улице Трактовой, где в настоящее время работают девять видеокамер. Они предназначены для фиксации нарушений ПДД транспорта на полосе, предназначенной для автобусов и такси.
В 2023 году министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области выделило общую сумму в размере 109,1 млн рублей на решение проблемы несанкционированных свалок. Эта значительная субсидия была распределена между 14 муниципальными образованиями, чтобы приступить к их ликвидации.