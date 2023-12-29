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Экстремальные морозы в уходящем году окончательно покинули Приморье

Синоптики рассказали, какой будет последняя пятница 2023 года.
Сейчас в Ричмонде: +9° 2 м/с 93% 752 мм рт. ст. +14°
Источник: PrimaMedia.ru

29 декабря погоду в Приморье преимущественно без осадков. В некоторых районах края возможен небольшой снег. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха днём +1…-11°C, сообщают ИА PrimaMedia в Примгидромете.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северный, во второй половине дня юго-восточный умеренный. Температура воздуха днём −1…-3°C.

В Уссурийске небольшая облачность, без осадков. Ветер слабый, во второй половине дня южный умеренный. Днём −2…-4°C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северный умеренный. Днём 0…-2°C.