Экстремальные морозы в уходящем году окончательно покинули Приморье

29 декабря погоду в Приморье преимущественно без осадков. В некоторых районах края возможен небольшой снег. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха днём +1…-11°C, сообщают ИА PrimaMedia в Примгидромете.
Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северный, во второй половине дня юго-восточный умеренный. Температура воздуха днём −1…-3°C.
В Уссурийске небольшая облачность, без осадков. Ветер слабый, во второй половине дня южный умеренный. Днём −2…-4°C.
В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северный умеренный. Днём 0…-2°C.