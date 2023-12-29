Что случилось в Хабаровском крае в ночь на 29 декабря

Жители Хабаровского края и других регионов страны могут сделать большое чудо для маленькой Тани Марычевой. Девочке девять лет, и у нее опухоль за орбитой глаза. Такой диагноз ей поставили еще в детском саду. Сейчас Таня находится в клинике Пекина, и врачи переживают за ее жизнь. Семье необходимы средства на дальнейшее лечение, и помочь может каждый рубль.