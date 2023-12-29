Что случилось в Хабаровском крае в ночь на 29 декабря

В Хабаровском крае продолжают ловить конфликтных тигров, которые нападают на домашних животных и людей. Так, накануне удалось отловить хищника, который держал в страхе жителей поселка Мухен района имени Лазо. Его обездвижили и погрузили в специальную клетку. Животное ждет осмотр у ветеринара, а его судьбу решит Росприроднадзор.
Жители Хабаровского края и других регионов страны могут сделать большое чудо для маленькой Тани Марычевой. Девочке девять лет, и у нее опухоль за орбитой глаза. Такой диагноз ей поставили еще в детском саду. Сейчас Таня находится в клинике Пекина, и врачи переживают за ее жизнь. Семье необходимы средства на дальнейшее лечение, и помочь может каждый рубль.
Хабаровская площадь станет местом притяжения для жителей и гостей краевой столицы. Она будет наполнена разными активностями — веселыми стартами, игровыми программами, будет работать фотозона и выступят Смешарики. Праздновать начали уже накануне, 28 декабря. Продлится все это до 10 января.