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«Безжалостная расправа»: происходящее в парке во Владивостоке шокировало народ — фото

«Сразу жалко стало», — пишут приморцы в соцсети.
Источник: PrimaMedia.ru

Во Владивостоке неизвестные срезали елку в сквере.

Пихта в сквере на Русской, 48 лишилась своей верхушки. Неизвестные спилили часть дерева — и, по всей видимости, унесли её домой накануне Нового года.

«Просим горожан бережнее относиться к растениям — так, скверы и парки будут оставаться зелёными дольше, а хвойные смогут радовать посетителей круглый год. Также напоминаем, что за повреждение и кражу растений с городских территорий предусмотрена административная ответственность в виде штрафов: для граждан — до 3000 рублей, для должностных лиц — до 10 000 рублей, для юрлиц — до 80 000 рублей», — отметили в Дирекции общественных пространств.

экология