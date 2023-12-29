«Безжалостная расправа»: происходящее в парке во Владивостоке шокировало народ — фото

«Просим горожан бережнее относиться к растениям — так, скверы и парки будут оставаться зелёными дольше, а хвойные смогут радовать посетителей круглый год. Также напоминаем, что за повреждение и кражу растений с городских территорий предусмотрена административная ответственность в виде штрафов: для граждан — до 3000 рублей, для должностных лиц — до 10 000 рублей, для юрлиц — до 80 000 рублей», — отметили в Дирекции общественных пространств.