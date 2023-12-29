Как будут ездить автобусы в Алматы в новогодние выходные

Ежегодно в новогодние праздничные дни пассажиропоток в городе Алматы значительно снижается. К примеру, в новогодние выходные 2022−2023 гг., по данным Транспортного холдинга, пассажиропоток составил 300 тыс человек в день, тогда как в будние дни данный показатель доходит до 1,5 млн.
В ближайшие праздничные дни общественный транспорт в Алматы будет работать по следующему графику:
— 30 и 31 декабря 2023 года и 2 января 2024 года — в штатном режиме до 23.00 ч., на линии будут курсировать 80% подвижного состава;
— 1 января 2024 года ожидается значительное снижение пассажиропотока, в связи с чем на линию будут выведены 50% автобусов.
Маршрут № 12, который курсирует до «Медеу», будет работать в штатном режиме по графику выходного дня до 23.30 с выходом на линию 20 единиц подвижного состава. Работа ночного маршрута № 3 остается без изменений.
Метрополитен Алматы будет работать по графику выходного дня с 06:20 ч. до 00:00 ч. с интервалом движения до 12 минут.
Ранее стало известно, как будет работать общественный транспорт в Астане в новогодние выходные.