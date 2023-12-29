Как будут ездить автобусы в Алматы в новогодние выходные

В ближайшие праздничные дни общественный транспорт в Алматы будет работать по следующему графику:

— 30 и 31 декабря 2023 года и 2 января 2024 года — в штатном режиме до 23.00 ч., на линии будут курсировать 80% подвижного состава;

— 1 января 2024 года ожидается значительное снижение пассажиропотока, в связи с чем на линию будут выведены 50% автобусов.