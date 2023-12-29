Закуску со вкусом Хабаровского края изобрели местные предприниматели

В Хабаровском крае подвели итоги грантового конкурса среди молодых предпринимателей. В этом году его участниками стали 36 начинающих бизнесменов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». В числе проектов-победителей — линейка снэков со вкусом Хабаровского края, авторский туристический маршрут в Хабаровский край, создание современной гостиницы в Чегдомыне, и другие.
Всего правительство региона поддержало 22 проекта на общую грантовую сумму 10 млн рублей. На воплощение своих проектов в жизнь каждый предприниматель получил от 100 до 500 тысяч рублей.
— Сегодня тема поддержки молодых предпринимателей особенно важна как для всего Дальнего Востока, так и для Хабаровского края в частности. Грантами молодым предпринимателям мы стимулируем инициативную молодёжь быть экономически активной, оставаться в Хабаровском крае, жить здесь, развиваться и создавать семьи, — отметила председатель комитета по делам молодёжи правительства Хабаровского края Амалия Шихалева.
Отметим, 2024 году в Комсомольском районе края откроется всероссийский круглогодичный центр компетенций. Одно из направлений его работы — «Молодёжное предпринимательство». Новый центр даст новый этап развития молодого бизнеса и позволит привлечь предпринимателей не только со всего Дальнего Востока, но и со всей России.