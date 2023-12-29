Закуску со вкусом Хабаровского края изобрели местные предприниматели

В Хабаровском крае подвели итоги грантового конкурса среди молодых предпринимателей. В этом году его участниками стали 36 начинающих бизнесменов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». В числе проектов-победителей — линейка снэков со вкусом Хабаровского края, авторский туристический маршрут в Хабаровский край, создание современной гостиницы в Чегдомыне, и другие.



Всего правительство региона поддержало 22 проекта на общую грантовую сумму 10 млн рублей. На воплощение своих проектов в жизнь каждый предприниматель получил от 100 до 500 тысяч рублей.