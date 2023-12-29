Как должны заплатить за работу в январские праздники?

Другое дело, что зачастую и работники, и работодатели, особенно в небольших компаниях, просто забывают об этих правилах и работают как придётся. Это, к сожалению, особенность нашей эпохи, и здесь каждый работник решает для себя сам — соглашается он на такие условия или нет.