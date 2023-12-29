Как должны заплатить за работу в январские праздники?

Рассказываем, какие дни в январе считаются праздниками и должны быть оплачены в двойном размере.
На некоторых предприятиях праздничные дни оплачиваются в двойном размере, а выходные — как обычную ставку. Юрист Кирилл Стецко рассказывает, какие дни в январе считать праздниками и может бы работодатель сам установить даты?
Трудовой кодекс в статье 112 чётко устанавливает, какие дни являются в стране праздничными.
Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются:
1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — Новогодние каникулы;
7 января — Рождество Христово;
23 февраля — День защитника Отечества;
8 марта — Международный женский день;
1 мая — Праздник Весны и Труда;
9 мая — День Победы;
12 июня — День России;
4 ноября — День народного единства.
Несмотря на то, что работодатель может установить Правилами внутреннего трудового распорядка режим рабочего времени и отдыха, при котором работы производятся и в общепринятые выходные и нерабочие праздничные дни, устанавливать оплату за работу в эти дни в обычном размере он не имеет права. В любом случае, в соответствии с трудовым законодательством, работа в праздничные дни оплачивается в двойном размере (статья 153 Трудового кодекса).
Другое дело, что зачастую и работники, и работодатели, особенно в небольших компаниях, просто забывают об этих правилах и работают как придётся. Это, к сожалению, особенность нашей эпохи, и здесь каждый работник решает для себя сам — соглашается он на такие условия или нет.