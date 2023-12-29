Сегодня на правобережье Красноярска будут греметь взрывы

Об этом сообщили в главном управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации города.
Работы проведут с 10 до 16 часов, радиус опасной зоны составит 550 метров.
О взрывах предупредят звуковыми сигналами. Жителям не стоит их пугаться и предпринимать каких-либо действий.
Значение и порядок звуковых сигналов в зоне проведения работ:
первый «предупредительный» — один продолжительный сигнал сиреной подается при вводе опасной зоны; второй «боевой» — два продолжительных сигнала сиреной перед взрывом; третий «отбой» — три коротких сигнала сиреной после окончания работ.