Жители «Кемерово-Сити» жалуются на бомжей в тепловых камерах

Из администрации же пришёл ответ, что бригада «Кемеровского центра социальной адаптации населения» выехала на место, но никого не нашла. Также они напомнили, что люди без определённого места жительства имеют право на государственную помощь. Корреспонденты «АиФа в Кузбассе» исследовали проблему бездомных людей и выясняли, как лучше всего им помочь и как точно не помогать.