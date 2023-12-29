Жители «Кемерово-Сити» жалуются на бомжей в тепловых камерах

Жители «Кемерово-Сити» жалуются на бомжей, которые ночуют в тепловых камерах на пр. Притомском. Так, кемеровчане неоднократно вечерами видели, как мужчины «исчезали под землёй».
«На Притомском, напротив домов 7/3 и 7/7, шли трое очень пьяных товарищей. Один еле держался на ногах. Подошли к обочине дороги, постояли, а потом поочередно стали пропадать под землёй», — пишет очевидец. Как выяснилось, в месте, где «пропадали» бомжи, находится тепловая камера.
После этого люди обратились в администрацию и СГК. Ресурсники пояснили, что регулярно объезжают камеры, но сделать ничего не могут: когда находят там бомжей, выгоняют, однако заварить люки нельзя — к ним должен быть доступ.
Из администрации же пришёл ответ, что бригада «Кемеровского центра социальной адаптации населения» выехала на место, но никого не нашла. Также они напомнили, что люди без определённого места жительства имеют право на государственную помощь. Корреспонденты «АиФа в Кузбассе» исследовали проблему бездомных людей и выясняли, как лучше всего им помочь и как точно не помогать.