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Битва за место в очереди на китайской границе дошла до ФАС

ВЛАДИВОСТОК, 29 декабря, ФедералПресс. ФАС вмешалась в скандал с дальнобойщиками на китайской границе. Ранее группа перевозчиков пыталась объединиться в ассоциацию, чтобы контролировать очередь на погранпереходе «Пограничный».
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Источник: РИА "Новости"

В Приморье дальнобойщики вынуждены стоять долго в очереди, чтобы попасть в Китай. Для решения этой проблемы часть перевозчиков решила объединиться в ассоциацию, чтобы получить право на формирование очереди для прохождения погранперехода. Однако это могло привести к созданию новых препятствий для других участников рынка.

Как отметили в УФАС, во время проверки было установлено, что компании нарушили закон о защите конкуренции.

Ранее «ФедералПресс» писал, что из Владивостока был запущен новый авиарейс в Китай.

ФАС