Битва за место в очереди на китайской границе дошла до ФАС

В Приморье дальнобойщики вынуждены стоять долго в очереди, чтобы попасть в Китай. Для решения этой проблемы часть перевозчиков решила объединиться в ассоциацию, чтобы получить право на формирование очереди для прохождения погранперехода. Однако это могло привести к созданию новых препятствий для других участников рынка.