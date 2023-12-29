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Челябинск достиг «барического дна»: чем опасно низкое атмосферное давление

Утром 29 декабря Челябинск достиг «барического дна» — атмосферное давление было на 24−27 единиц ниже нормы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Сейчас в Ричмонде: +7° 2 м/с 77% 752 мм рт. ст. +8°

Так, в 6 утра в центре города барометры показывали 717 мм ртутного столба, в 7.30 они поднялись до 720 мм при норме 744 мм.

Ожидается, что в течение дня атмосферное давление еще повысится до 725−727 мм.

Повышение или понижение атмосферного давления на 5−7 мм сказывается на пожилых, людях с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной систем, опорно-двигательного аппарата. Кроме того, и молодые люди часто ощущают головные боли, головокружения и дискомфорт при изменении погодных условий. В такие дни повышается риск развития нарушений мозгового кровотока, гипертонических кризов, инфарктов. Метеозависимым рекомендуют придерживаться щадящего режима труда и отдыха, избегать стрессов и избыточной физической нагрузки. Важно употреблять назначенные лечащим врачом лекарственные препараты.

Днем в пятницу облачно с прояснениями, будет идти небольшой снег, метель, на дорогах снежные заносы, гололедица от наката, ветер северный с переходом на западный 9−14 м/с. Температура воздуха составит минус 5−7 градусов.