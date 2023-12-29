Синоптики рассказали о погоде в новогоднюю ночь в Пермском крае

В Пермском крае закончился аномально теплый период, который продолжался 10 дней. Вечером 28 декабря в Перми уже похолодало до −12,8 градусов, а по востоку края в Бисере до −20, что означает возвращение температуры воздуха к климатической норме, рассказали в ГИС-Центре ПГНИУ.
В ближайшие трое суток на территории региона продолжится постепенное похолодание. Утром в воскресенье, 31 декабря, на большей части Прикамья столбики термометров опустятся до −20 градусов. Однако более серьезное понижение температуры воздуха ожидается 1 января.
Прогноз погоды на новогоднюю ночь пока остается без изменений. Активный циклон принесет на юг Пермского края потепление и снегопады. При этом на северо-западе региона из-за вторжения арктического воздуха ожидается похолодание. В итоге температурный контраст может составить от −5 на юге до −28…-30 градусов на северо-западе Прикамья.
Температура воздуха в Перми в новогоднюю ночь будет в пределах −15 градусов. Возможен снег с умеренно северо-восточным ветром.