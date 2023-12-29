Синоптики рассказали о погоде в новогоднюю ночь в Пермском крае

Прогноз погоды на новогоднюю ночь пока остается без изменений. Активный циклон принесет на юг Пермского края потепление и снегопады. При этом на северо-западе региона из-за вторжения арктического воздуха ожидается похолодание. В итоге температурный контраст может составить от −5 на юге до −28…-30 градусов на северо-западе Прикамья.