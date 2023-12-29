Оливье, бутерброды с икрой и мандарины: сколько стоит новогодний стол

В декабре цены на продукты выросли по сравнению с ноябрем, что, естественно, отразится и на стоимости новогоднего стола. Но если можно обойтись без дорогущих красных перцев, то без Оливье и мандарин Новый год представить сложно.
Корреспонденты Sputnik купили набор продуктов для традиционных новогодних блюд в одной из сетей гипермаркетов и подсчитали стоимость новогоднего стола на четверых человек.
Классический Оливье
Самое традиционное блюдо новогоднего стола — салат Оливье. Чтобы приготовить его по классическому рецепту, понадобятся 300 граммов картофеля, 200 граммов моркови, 300 граммов вареной колбасы, пять куриных яиц, баночка зеленого горошка и соленых огурцов, а также репчатый лук и пачка майонеза.
Самый дорогой ингредиент этого салата — баночка соленых огурцов. В магазине она стоит 5,5 рублей. Но если кто-то делает домашние заготовки, то блюдо обойдется дешевле.
Нужное количество картофеля стоит 30 копеек (по сравнению с прошлым годом этот овощ подешевел на 17, 6%), моркови — 20 копеек, вареной колбасы — 2,7, куриных яиц — 1,50, баночки зеленого горошка — 3,5 рубля. Стоимость 100 г репчатого лука составит 20 копеек, а майонеза — 1,35 рубля.
В итоге салат на семью или компанию из четверых человек составит 15,25 рубля.
Салат из СССР
Во времена Советского Союза, когда на магазинных прилавках не было такого разнообразия продуктов, как сегодня, ни один новогодний стол не обходился без салата «Сельдь под шубой». Дефицит давно прошел, а любовь к селедочке — нет, поэтому на столах многих белорусов этот салат присутствует и сегодня. По крайней мере, у старшего поколения.
Для классического рецепта потребуются следующие ингредиенты: сельдь соленая (350 г), картофель (400 г), свекла столовая (350 г), морковь (200 г), куриные яйца (2 штуки), репчатый лук (100 г) и майонез (300 г).
Стоимость необходимой порции сельди составит 5,5 рубля, картофеля и свеклы — по 40 копеек, моркови и репчатого лука — по 20 копеек, куриных яиц — 60 копеек, а майонеза — 2 рубля.
В итоге салат обойдется белорусской семье в 9,3 рубля.
Горячее и гарнир
Самый бюджетный вариант горячего — это мясо курицы, потребление которого, к слову, в Беларуси в последнее время выросло.
На новогодний стол можно не просто запечь тушку цыпленка-бройлера, а приготовить более изысканное блюдо — куриную грудку, фаршированную инжиром и курагой. Для этого понадобится 600 граммов куриной грудки, по 100 граммов инжира и кураги, по три столовые ложки меда и горчицы, а также 1 столовая ложка красного перца, пол-лимона и 100 г сливочного масла.
Рецепт достаточно простой: грудку нужно натереть красным перцем, а затем медово-горчичным соусом. Затем нафаршировать ее инжиром, курагой, лимоном и сливочным маслом (все это мелко порезать и перемешать). После чего грудку нужно уложить в стеклянную форму и запекать 50 минут. За 15 минут до готовности смазать ее сливочным маслом и полить смесью меда и горчицы еще раз.
Что касается стоимости продуктов, то куриная грудка потянет на 7 рублей, инжир — 4 рубля, курага — 2,5, мед — 40 копеек, горчица — 50 копеек, красный молотый перец — 20 копеек, пол-лимона — 30 копеек и сливочное масло — 2 рубля. В результате такое блюдо обойдется в 16,9 рубля. На гарнир предлагаем сварить картофель. На четверых человек нужно примерно килограмм картошки, что обойдется в один рубль.
Бутерброды с икрой и сырно-мясная тарелка
На новогодний стол добавим праздничную закуску — бутерброды с красной икрой. Для этого необходимо купить батон, сливочное масло и баночку самой икры.
Нужная порция белого хлеба обойдется в 80 копеек, масло сливочное 83,5% — 3,97 рубля, а баночка (около 90 г) лососевой икры потянет на 22 рубля. Итого такая закуска обойдется в 26,77 рубля.
Можно также добавить сырно-мясную тарелку. В магазине стоимость сыров варьируется от 18 до 85 рублей, а сыровяленые колбасы можно купить от 23 рублей и выше. Итого на деликатесную закуску уйдет в районе 50 рублей, в зависимости от предпочтений гостей и возможностей бюджета.
А на десерт?
У многих Новый год ассоциируется с мандаринами и шампанским, поэтому без них никак не обойтись. За два килограмма мандаринов нужно отдать 14 рублей. И это не самые дорогие.
Бутылка классического шампанского «Советское» в магазинах стоит почти 9 рублей, стоимость вин — в пределах 25−30 рублей. Любителям алкогольных напитков покрепче 40% придется заплатить не менее 10 рублей. Тем, кто алкоголю предпочитает яблочный или апельсиновый сок, нужно рассчитывать на сумму 3−5 рублей.
Итого новогодний стол без овощных закусок, шоколадных конфет и каких-то излишеств обходится в 146,4 рубля или порядка 45 долларов.