Оливье, бутерброды с икрой и мандарины: сколько стоит новогодний стол

Во времена Советского Союза, когда на магазинных прилавках не было такого разнообразия продуктов, как сегодня, ни один новогодний стол не обходился без салата «Сельдь под шубой». Дефицит давно прошел, а любовь к селедочке — нет, поэтому на столах многих белорусов этот салат присутствует и сегодня. По крайней мере, у старшего поколения.