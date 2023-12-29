Жизнь обязательно наладится! Волгоградцы о некоторых итогах уходящего года

Мы со своей стороны приглашаем горожан переезжать в село. Земля всегда прокормит! А чтобы жить было комфортно, наше хозяйство продолжает строительство жилья для работников. В один дом недавно въехали новосёлы, другой сдадим в 2024 г., заложим ещё два. А главное сейчас — чтобы наши ребята вернулись домой. Жизнь обязательно наладится!