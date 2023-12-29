Жизнь обязательно наладится! Волгоградцы о некоторых итогах уходящего года

«Интерес к студентам вырос».
Ректор ВолгГТУ, профессор, доктор химических наук Александр Навроцкий:
— Год был непростой, но в то же время результативный. Так, наш политех активно участвует в федеральной программе «Приоритет-2030», подразумевающей более тесное взаимодействие вуза с запросами реальной экономики и социума. Также у нас были заметно увеличены объёмы научно-исследовательских конструкторских работ, на 20% по сравнению с 2022 г. выросло производство наукоёмкой продукции.
Мы ощущаем, что интерес к нашим студентам у работодателей вырос многократно. Они нацелены, чтобы сопровождать каждого студента, отслеживать формирование его профессиональных интересов. Со своей стороны мы внедряем в обучение такой важный сегодня компонент, как основы производственного предпринимательства. Это касается сфер производства, строительства, транспорта, ЖКХ, IT.
Ещё позитивный момент — вопреки внешним факторам число обучающихся в нашем вузе иностранных студентов возрастает. А ещё мы отмечаем запрос молодёжи на инженерно-технические специальности.
Новация этого года — появление сети профильных инженерно-технических классов в школах Волгограда. Программу реализуем совместно с администрацией города и предприятиями региона и считаем очень перспективной.
«Земля всегда прокормит».
Руководитель КФХ Андрей Морозов (Котельниковский р-н):
— В непростых условиях наши сельхозпроизводители сработали на совесть: 6 млн тонн зерна, собранного с волгоградских полей, более миллиона тонн овощей — таким урожаем можно гордиться.
Конец года был омрачён ростом цен на продовольствие, но хочу сказать: поверьте, производители в этом не виноваты. Подорожание продуктов питания неизбежно при том росте цен на энергоносители, удобрения, ГСМ, который наблюдался в 2023 г. При этом себестоимость зерна почти сравнялась с закупочной ценой.
Повлиять на это фермер не может никак. В плюсе остаются перекупщики, переработка, сетевые магазины. Они делают наценку, о которой производитель зерна, мяса, овощей, яйца может только мечтать. Эту систему надо менять, тогда и цены не будут так быстро расти.
Мы со своей стороны приглашаем горожан переезжать в село. Земля всегда прокормит! А чтобы жить было комфортно, наше хозяйство продолжает строительство жилья для работников. В один дом недавно въехали новосёлы, другой сдадим в 2024 г., заложим ещё два. А главное сейчас — чтобы наши ребята вернулись домой. Жизнь обязательно наладится!
«У нас много неравнодушных людей».
Глава региональной волонтёрской организации «Золотые руки ангела» Лилия Абузярова:
— Год был наполнен событиями и встречами: к нам часто приходили в гости бойцы, благодарили. Нам помогли с новой швейной техникой — спасибо фирме «Велтекс» и одному неравнодушному волгоградцу. Работы очень много: мы продолжаем шить носилки, «пятиточечники», рюкзаки, спецодеяла, скрывающие от тепловизоров. В полную силу работает наш вязальный цех, вяжем тёплые носки для бойцов; кто не умеет вязать, закупает пряжу и приносит.
Мы всегда рады помощникам и благотворителям: для пошива одеял требуется закупить много ткани, нужна и стропа для носилок. Мечтаем об одном — чтобы скорее все наши ребята вернулись домой.
Всех, кто готов помочь волонтёрам, ждут по адресу: ул. 7-я Гвардейская, 23 (ателье в подвале в торце дома). Телефон: 8−905−396−36−98.
«Всем дачникам — хорошего урожая!».
Председатель Союза садоводческих некоммерческих объединений Николай Чеванин:
— Из положительных итогов года — многие СНТ заключили прямые договоры с энергетиками. Ещё наметилась тенденция к снижению числа банкротств СНТ; продолжилась газификация дачных товариществ. Газ — фактор перспективности, дачники смогут использовать домики в качестве постоянного жилья. Отмечу и внимание глав муниципальных образований к проблемам садоводов. Так, в Волгограде на баланс города приняли подъездные дороги к ряду СНТ, что во многом решит транспортную проблему дачников. А в Волжском асфальтовую крошку от ремонта дорог доставляют в СНТ для покрытия внутрипоселковых дорог.
Дачникам желаю здоровья и хорошего урожая в 2024 году!