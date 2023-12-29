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В новом году в Самаре ожидается похолодание

В Самаре в первые дни января температура упадет до −9 градусов.
Сейчас в Ричмонде: +6° 2 м/с 87% 751 мм рт. ст. +8°
Источник: Комсомольская правда

В Самару после изменчивой погоды декабря уходящего года придет похолодание. В ночь на 1 января 2024 года температура воздуха опуститься до −9 градусов.

Согласно данным gismeteo, в предновогодние и новогодние дни в областной столице погода будет неустойчивой. Температура воздуха незначительно опускается ниже 0 градусов. При этом, уже в новом году, в ночь на 1 января, ожидается похолодание. Столбик термометра окажется на отметке в −9 градусов.

Напомним, из-за циклона с Балтики в Самарской области 31 декабря ожидается мокрый снег. Температура воздуха при этом составит от −1 до +2 градусов.