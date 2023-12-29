В новом году в Самаре ожидается похолодание

Согласно данным gismeteo, в предновогодние и новогодние дни в областной столице погода будет неустойчивой. Температура воздуха незначительно опускается ниже 0 градусов. При этом, уже в новом году, в ночь на 1 января, ожидается похолодание. Столбик термометра окажется на отметке в −9 градусов.