В новом году в Самаре ожидается похолодание

В Самару после изменчивой погоды декабря уходящего года придет похолодание. В ночь на 1 января 2024 года температура воздуха опуститься до −9 градусов.
Согласно данным gismeteo, в предновогодние и новогодние дни в областной столице погода будет неустойчивой. Температура воздуха незначительно опускается ниже 0 градусов. При этом, уже в новом году, в ночь на 1 января, ожидается похолодание. Столбик термометра окажется на отметке в −9 градусов.
Напомним, из-за циклона с Балтики в Самарской области 31 декабря ожидается мокрый снег. Температура воздуха при этом составит от −1 до +2 градусов.