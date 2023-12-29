Мобильные пункты обогрева для бездомных людей будут круглосуточно работать в новогоднюю ночь и праздники

«Во всех пунктах дежурит социальный работник, который предложит горячий чай, поговорит с человеком, чтобы узнать, какая помощь ему нужна, расскажет, какую поддержку можно получить в центре социальной адаптации имени Елизаветы Глинки. Чтобы остаться на ночлег, помыться, поесть, постирать одежду или получить новые вещи, можно обратиться в отделение “Дмитровское” или в приемное отделение центра социальной адаптации», — добавили в пресс-службе.