Мобильные пункты обогрева для бездомных людей будут круглосуточно работать в новогоднюю ночь и праздники

«График работы пунктов обогрева не изменится в новогоднюю ночь и праздничные дни. По-прежнему в круглосуточном режиме будут доступны мобильные пункты возле Ярославского, Курского, Белорусского, Киевского и Павелецкого вокзалов. Стационарные пункты открыты у отделений Центра социальной адаптации имени Елизаветы Глинки “Косино-Ухтомское” на ул. Михельсона, д. 6; “Востряково” (ул. Матросова, д. 4); “Дмитровское” (ул. Ижорская, д. 21, стр. 3), а также возле отделения полустационарного пребывания (ул. Иловайская, д. 22)», — сказали в пресс-службе.
В департаменте отметили, что в пункты обогрева может обратиться любой, кто попал в трудную ситуацию: не смог уехать домой, потерял документы, поссорился с близкими и остался на улице.
«Во всех пунктах дежурит социальный работник, который предложит горячий чай, поговорит с человеком, чтобы узнать, какая помощь ему нужна, расскажет, какую поддержку можно получить в центре социальной адаптации имени Елизаветы Глинки. Чтобы остаться на ночлег, помыться, поесть, постирать одежду или получить новые вещи, можно обратиться в отделение “Дмитровское” или в приемное отделение центра социальной адаптации», — добавили в пресс-службе.