Снегири, снежинки и елки: еще 11 новогодних поездов запустили в метро

Тематический поезд появился и на Кольцевой линии. Узнать его можно по красному цвету и снежинках на дверях и окнах. Новогоднюю атмосферу составу придает и необычная задумка — «вязаный» дизайн. На слой пленки, которой покрыли поезд, приклеили похожие на пряжу объемные геометрические фигуры. Специалисты крепили такие элементы несколько дней.