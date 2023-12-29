Снегири, снежинки и елки: еще 11 новогодних поездов запустили в метро

В преддверии главного зимнего праздника в Московском метрополитене начали курсировать еще 11 новогодних составов. Поезда модификации «Русич», «Ока» и «Москва-2020» оформили в стиле ретро, подобрав одну цветовую гамму. Главными элементами украшения стали символы Нового года: снегири, снежинки, ели и Дед Мороз.
«Чтобы подарить нашим пассажирам новогоднее настроение, мы запускаем праздничные поезда сразу на восьми линиях метро. Это составы разных моделей, но их объединяет праздничное оформление, дизайн которого разработали специально к наступающему Новому году», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Пять украшенных поездов «Москва-2020» курсируют на Большой кольцевой и Кольцевой линиях метро, еще шесть — на Сокольнической, Калининской, Солнцевской, Арбатско-Покровской, Калужско-Рижской и Серпуховско-Тимирязевской.
Ранее в столичном метрополитене начал курсировать новогодний поезд Еж-3. Он вышел на Таганско-Краснопресненскую линию. Состав украсило около тысячи новогодних шаров и 80 еловых веток. Дополнили оформление фигуры Дедов Морозов, светящиеся гирлянды и ажурные снежинки.
Тематический поезд появился и на Кольцевой линии. Узнать его можно по красному цвету и снежинках на дверях и окнах. Новогоднюю атмосферу составу придает и необычная задумка — «вязаный» дизайн. На слой пленки, которой покрыли поезд, приклеили похожие на пряжу объемные геометрические фигуры. Специалисты крепили такие элементы несколько дней.
Всего в этом году Московский метрополитен запустил 13 новогодних поездов.